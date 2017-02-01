Российские лыжники Легков и Белов опротестовали в CAS временное отстранение

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на временное отстранение от соревнований в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

25 января антидопинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение спортсменов на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

"Апелляции поданы. Дата заседания мне неизвестна. Саша отказался от других юристов, поэтому их интересы продолжит представлять тот же адвокат", - сказала Вяльбе.

Ранее Легков и Белов сотрудничали с адвокатом Кристофом Вишеманном.

Собеседница агентства подчеркнула, что ФЛГР не будет являться участником процесса. "Никаких исков мы подавать не будем", - сказала она.

23 декабря было объявлено, что шесть лыжников сборной России были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 Сочи. В январе FIS заслушала показания Легкова и Белова и доводы их адвоката, который нашел ряд ошибок в данных, на основе которых строится обвинение.