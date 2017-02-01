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Объявлен состав олимпийской сборной России по хоккею на Кубок Словакии

Спорт
1 февраля, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Турнир пройдет с 9 по 11 февраля
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© Андрей Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Объявлен состав олимпийской сборной России по хоккею (игроки до 25 лет) на Кубок Словакии, который стартует 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

  • Вратари: Василий Демченко ("Трактор"), Александр Шарыченков ("Югра"), Игорь Бобков ("Адмирал");
  • Защитники: Андрей Миронов, Егор Зайцев (оба - "Динамо" М), Алексей Василевский ("Автомобилист"), Дмитрий Юдин (СКА), Федор Беляков ("Сибирь"), Рушан Рафиков, Роман Манухов (оба - "Локомотив"), Михаил Науменков (ЦСКА), Глеб Корягин ("Лада");
  • Нападающие: Павел Варфоломеев ("Югра"), Вячеслав Основин (ЦСКА), Артем Гареев ("Автомобилист"), Максим Казаков ("Адмирал"), Кирилл Рассказов ("Торпедо), Илья Михеев ("Авангард"), Артем Ильенко, Павел Красковский, Александр Кадейкин (все - "Локомотив"), Даниил Вовченко ("Северсталь"), Владислав Калетник, Ярослав Косов (оба - "Металлург" Мг), Вячеслав Лещенко ("Спартак").

Кубок Словакии пройдет с 9 по 11 февраля. В нем примут участие команды России, Швейцарии, Белоруссии и Словакии.

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