Бывший чемпион UFC Вердум провел тренировку с детьми Кадырова

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фабрисиу Вердум провел тренировку с детьми главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом Кадыров сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Дорогие друзья! Приближается время дебютного выступления в UFC одного из сильнейших полутяжеловесов Европы, мастера спорта международного класса, чемпиона мира по универсальному бою, воспитанника Бойцовского клуба "Ахмат" @akhmat_mma , дорогого БРАТА Абдул-Керима Эдилова @abdul_kerim_k95ra . В мире спорта его называют «Чеченским львом». И это не напрасно. Абдул-Керим профессиональный боец, который, я уверен, громко заявит о себе в октагоне. Ближе к лету текущего года станут известны соперник и дата проведения его первого поединка в рамках UFC. Абдул-Керим очень ответственно подходит к своей спортивной карьере, тщательно готовится к бою. «Чеченский лев» всегда в отличной физической форме и ждет с нетерпением своего выхода в клетку. Помогают ему в этом упорные тренировки и титаническая работа над собой. А в качестве его наставников и спарринг-партнеров выступают представители БК "Ахмат" - бразильский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион мира по версии UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум @werdum и боец UFC Руслан Магомедов @magomedovufc . Абдул-Керим также помогает осваивать мастерство в единоборствах внукам Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова - Ахмаду, Эли и Адаму. Ребята очень любят спорт и физические нагрузки под руководством «Чеченского льва». Я уверен, что Абдул-Керим оправдает надежды любителей боевых искусств и проведет красивый дебютный поединок в UFC. Желаю ему успехов и достижения новых высот в спорте! #Кадыров #Россия #Чечня #Спорт #Эдилов #UFC Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Фев 1 2017 в 2:17 PST

В тренировке также приняли участие известные бойцы Абдул-Керим Эдилов, Лечи Курбанов и боксер Хамзат Устарханов.

"Большую тренировку со знаменитыми спортсменами провели и Ахмад, Эли, Адам. Тренеры показали им приемы, которые можно назвать высшим пилотажем. А я в это время вел на весь мир прямой репортаж в Instagram, который смотрели тысячи подписчиков. Любите спорт, и вы почувствуете прилив сил, здоровья, уверенности в своих возможностях", - отметил глава Чечни.

На счету 39-летнего Вердума также два титула чемпиона мира в супертяжелом весе в европейском джиу-джитсу.