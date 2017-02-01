Данько избран председателем исполкома Федерации бокса России

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-президент Федерации бокса России Андрей Данько избран председателем исполкома организации. Заседание исполкома прошло в среду в Москве после завершения отчетно-выборной конференции.
В состав исполкома вошли еще два бывших вице-президента организации Дмитрий Лунев и Владимир Тебекин, а также генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.
Конференция Федерации бокса России приняла изменения устава организации, упразднив должность президента и введя пост генерального секретаря.
Председателем высшего наблюдательного совета организации стал руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной.