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Данько избран председателем исполкома Федерации бокса России

Спорт
1 февраля, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
В состав исполкома вошли еще два бывших вице-президента организации Дмитрий Лунев и Владимир Тебекин
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Андрей Данько (слева)

Андрей Данько (слева)

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-президент Федерации бокса России Андрей Данько избран председателем исполкома организации. Заседание исполкома прошло в среду в Москве после завершения отчетно-выборной конференции.

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В состав исполкома вошли еще два бывших вице-президента организации Дмитрий Лунев и Владимир Тебекин, а также генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

Конференция Федерации бокса России приняла изменения устава организации, упразднив должность президента и введя пост генерального секретаря.

Председателем высшего наблюдательного совета организации стал руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной.

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