Борис Ротенберг: санкции не влияют на планы SMP Racing

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МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Западные санкции, наложенные на Бориса Ротенберга, не влияют на действие гоночной программы SMP Racing, основателем и руководителем которой он является. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил Борис Ротенберг.
"Мы двигаемся вперед и не обращаем внимания на санкции. Двигаемся, не отказались от IndyCar в прошлом году и в этом поедем. Нас народ там приветствует только на ура, постоянно пишут с жалостью, что я не могу приехать. Спорт должен быть вне политики", - сказал он.
Представители SMP Racing выступают в нескольких классах автогонок, в частности, в соревнованиях спортпрототипов, где гонщики российской команды в различных категориях выигрывали мировой чемпионат, а также в "младшей" серии - "Формуле-4".
Имущественные и визовые санкции были наложены на Бориса Ротенберга и его брата Аркадия со стороны США весной 2014 года.