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Сборная России по керлингу победила команду Южной Кореи на Универсиаде

Спорт
1 февраля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 7:6
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу победила команду Южной Кореи со счетом 7:6 в четвертом матче на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

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В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.

На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. В четверг россияне встретятся со сборной Швеции.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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