Вайсфельд: игра в сборной должна помочь Капризову и Арзамасцеву по возвращению в клуб

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра в сборной России на Шведских хоккейных играх должна психологически помочь защитнику "Салавата Юлаева" Захару Арзамасцеву и нападающему команды Кириллу Капризову при возвращении в клуб. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер уфимского клуба Леонид Вайсфельд.

Во вторник стал известен состав национальной команды на третий этап Евротура, куда попали Капризов и Арзамасцев. Хоккеисты могут дебютировать в сборной России.

"Шансы у них ровно такие же, как у всех остальных игроков. Все зависит от того, как они себя проявят, почему нет. Согласен, что эта поездка в сборную поможет ребятам в психологическом плане при возвращении в клуб", - сказал Вайсфельд.

Шведские хоккейные игры пройдут в Гетеборге с 9 по 12 февраля. Россияне проведут вынесенный матч турнира с финнами 8 февраля в Санкт-Петербурге.