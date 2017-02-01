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Адвокат: WADA сделало Легкова и Белова козлами отпущения в допинговом скандале

Спорт
1 февраля, 14:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов
Представитель лыжников отметил, что еще в 2013 году у WADA были основания подозревать, что московская лаборатория, которой руководил Григорий Родченков, утаивала положительные допинг-пробы
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Александр Легков

Александр Легков

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Лыжников Александра Легкова и Евгения Белова сделали козлами отпущения в скандале, который разгорелся в российском спорте при попустительстве Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС заявил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.

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В среду стало известно, что Легков и Белов опротестовали в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне временное отстранение от соревнований по причине подозрений в нарушении антидопинговых правил.

"Похоже, что спортсменов сделали козлами отпущения, в то время как реальные проблемы находятся в другом месте", - сказал Вишеманн.

Представитель лыжников отметил, что еще в 2013 году у WADA были основания подозревать, что московская лаборатория, которой руководил Григорий Родченков, утаивала положительные допинг-пробы. "И что причиной этой системы является коррупция", - отметил он.

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"Однако Григорий Родченков, подозреваемый в коррупции, был назначен WADA директором антидопинговой лаборатории в Сочи на Олимпийских играх 2014 года", - подчеркнул Вишеманн.

Основанием для отстранения Легкова и Белова послужили данные из доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Адвокат спортсменов в очередной раз подчеркнул, что представленные комиссией улики не доказывают вину спортсменов, поскольку содержат много противоречивой информации.

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