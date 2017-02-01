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Борис Ротенберг: программа гонщика Сироткина на 2017 год не изменится

Спорт
1 февраля, 14:48 дата обновления: 1 февраля, 15:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Также он отметил, что встретится с новым руководителем "Рено" Сирилом Абитебулом по поводу российского спортсмена
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Сергей Сироткин

Сергей Сироткин

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский гонщик Сергей Сироткин в 2017 году продолжит быть тест-пилотом команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено".

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Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

"Программа с ним не меняется, просто в "Рено" произошла смена руководителя. Мы также отдельно просто презентуем его программу в "Формуле-1", - сказал Ротенберг.

Также он отметил, что встретится с новым руководителем "Рено" Сирилом Абитебулом по поводу Сирокина. "Мы встречались с (предыдущем руководителем) Фредериком Вассером, теперь у нас предстоит встреча с новым руководителем. Вассер сказал, что у нас ничего не меняется в отношениях с "Рено". Но все равно надо встретиться и обсудить все вопросы", - заявил бизнесмен.

В прошлом году Сироткин выступал за команду Art Grand Prix в серии гонок GP2. По итогам сезона он занял третье место в чемпионате.

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