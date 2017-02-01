Бывший тренер сборной Исландии по футболу Лагербек возглавил команду Норвегии

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольных сборных Швеции и Исландии Ларс Лагербек стал наставником команды Норвегии. Об этом сообщает Dagbladet.
На чемпионате Европы - 2016 сборная Исландии смогла дойти до четвертьфинала турнира, где уступила хозяевам турнира - французам. По окончании чемпионата Лагербек покинул свой пост после четырех лет работы с командой. Он возглавлял сборную вместе с Хеймиром Хальгримссоном.
"Некоторые предполагали, что я не вернусь в футбол, - сказал в среду на пресс-конференции 68-летний специалист. - Мне интересно будет поработать с норвежской командой".
С 2000 по 2009 гг. Лагербек возглавлял национальную команду Швеции (в 2000-2004 совместно с Томми Седербергом), затем непродолжительное время работал с командой Нигерии и в 2011 году стал главным тренером исландской сборной.