Бывший тренер сборной Исландии по футболу Лагербек возглавил команду Норвегии

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольных сборных Швеции и Исландии Ларс Лагербек стал наставником команды Норвегии. Об этом сообщает Dagbladet.

На чемпионате Европы - 2016 сборная Исландии смогла дойти до четвертьфинала турнира, где уступила хозяевам турнира - французам. По окончании чемпионата Лагербек покинул свой пост после четырех лет работы с командой. Он возглавлял сборную вместе с Хеймиром Хальгримссоном.

"Некоторые предполагали, что я не вернусь в футбол, - сказал в среду на пресс-конференции 68-летний специалист. - Мне интересно будет поработать с норвежской командой".

С 2000 по 2009 гг. Лагербек возглавлял национальную команду Швеции (в 2000-2004 совместно с Томми Седербергом), затем непродолжительное время работал с командой Нигерии и в 2011 году стал главным тренером исландской сборной.