Борис Ротенберг заявил, что не участвует в финансировании ФК "Локомотив"

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Известный российский бизнесмен Борис Ротенберг не участвует в финансировании московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом он сообщил журналистам.

"Я в финансировании "Локомотива" никак не участвую", - сказал Ротенберг.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что Ротенберг финансирует "Локомотив", игроком которого является его сын Борис Ротенберг-младший, и оказывает влияние на управление клубом.

С 2013 по 2015 годы Ротенберг был президентом московского футбольного клуба "Динамо".