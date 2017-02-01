Борис Ротенберг заявил, что не участвует в финансировании ФК "Локомотив"

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МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Известный российский бизнесмен Борис Ротенберг не участвует в финансировании московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом он сообщил журналистам.
"Я в финансировании "Локомотива" никак не участвую", - сказал Ротенберг.
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что Ротенберг финансирует "Локомотив", игроком которого является его сын Борис Ротенберг-младший, и оказывает влияние на управление клубом.
С 2013 по 2015 годы Ротенберг был президентом московского футбольного клуба "Динамо".