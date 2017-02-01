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Борис Ротенберг заявил, что не участвует в финансировании ФК "Локомотив"

Спорт
1 февраля, 15:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что Ротенберг финансирует московский клуб
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МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Известный российский бизнесмен Борис Ротенберг не участвует в финансировании московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом он сообщил журналистам.

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"Я в финансировании "Локомотива" никак не участвую", - сказал Ротенберг.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что Ротенберг финансирует "Локомотив", игроком которого является его сын Борис Ротенберг-младший, и оказывает влияние на управление клубом.

С 2013 по 2015 годы Ротенберг был президентом московского футбольного клуба "Динамо".

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