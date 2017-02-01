ФК "Крылья Советов" подтвердил, что "Локомотив" может выкупить Маргасова за €250 тысяч

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Крылья Советов" и "Локомотив" имеют договоренность о выкупе у самарского футбольного клуба защитника Тимофея Маргасова за 250 тысяч евро. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров самарцев Дмитрий Шляхтин.
Ранее о готовящейся сделке сообщило издание "Спорт- Экспресс".
"У нас есть договоренность с "Локомотивом" о том, что мы продадим им Маргасова, если найдем ему замену. Работа ведется. Они могут выкупить его за 250 тысяч евро", - прокомментировал ситуацию Шляхтин.
Маргасов перешел в "Крылья" перед началом текущего сезона из "Ростова". В текущем сезоне 24-летний крайний защитник принял участие в 7 играх команды.