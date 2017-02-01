Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Крылья Советов" подтвердил, что "Локомотив" может выкупить Маргасова за €250 тысяч

Спорт
1 февраля, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Ранее о готовящейся сделке сообщило издание "Спорт- Экспресс"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Тимофей Маргасов (справа на переднем плане)

Тимофей Маргасов (справа на переднем плане)

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Крылья Советов" и "Локомотив" имеют договоренность о выкупе у самарского футбольного клуба защитника Тимофея Маргасова за 250 тысяч евро. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров самарцев Дмитрий Шляхтин.

Ранее о готовящейся сделке сообщило издание "Спорт- Экспресс".

"У нас есть договоренность с "Локомотивом" о том, что мы продадим им Маргасова, если найдем ему замену. Работа ведется. Они могут выкупить его за 250 тысяч евро", - прокомментировал ситуацию Шляхтин.

Маргасов перешел в "Крылья" перед началом текущего сезона из "Ростова". В текущем сезоне 24-летний крайний защитник принял участие в 7 играх команды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
2
Восемь человек погибли при столкновении двух машин в Новой Москве
3
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
4
Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"
5
СМИ: тайские военные выдворили около 200 русскоговорящих туристов с необитаемого острова
6
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
7
"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли
Темы дня
Реклама