Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ротенберг заявил, что долг ФК "Динамо" перед ним "никому не мешает"

Спорт
1 февраля, 15:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
В сентябре ТАСС стало известно, что "Динамо" должно около €75 млн структурам, подконтрольным Ротенбергу, который, будучи президентом клуба, финансировал его займами
Поделиться
Материал из 1 страницы
Борис Ротенберг

Борис Ротенберг

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Задолженность московского футбольного клуба "Динамо" перед бизнесменом Борисом Ротенбергом "никому не мешает". Об этом Ротенберг заявил журналистам.

Смотрите также
Долг ФК "Динамо" без кредитов составляет 806 млн рублей

"Долг пролонгирован. И он никому не мешает", - сказал Ротенберг.

В сентябре ТАСС стало известно, что "Динамо" должно около €75 млн (примерно 5 млрд рублей) структурам, подконтрольным Ротенбергу, который, будучи президентом клуба, финансировал его займами.

Ротенберг был президентом "Динамо" с 2013 по 2015 годы.

В конце декабря Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Динамо" выкупило 74,99% акций футбольного клуба у банка ВТБ. Решение было принято с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом "Динамо" на три года. ВТБ предоставляет обществу вклад для организации и проведения в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года спортивных, физкультурно-массовых и иных мероприятий "Динамо". Размер вклада составляет 10,62 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
2
Восемь человек погибли при столкновении двух машин в Новой Москве
3
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
4
Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"
5
СМИ: тайские военные выдворили около 200 русскоговорящих туристов с необитаемого острова
6
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
7
"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли
Темы дня
Реклама