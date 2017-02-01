Ротенберг заявил, что долг ФК "Динамо" перед ним "никому не мешает"

Кучина: "Русская зима" - настоящий легкоатлетический праздникСпорт 1 февраля, 16:10
Лавров опубликовал в "Русском пионере" стихи про петуха и обезьянОбщество 1 февраля, 16:04
К 180-летию со дня смерти Александра Пушкина ТАСС подготовил спецпроектНовости агентства 1 февраля, 16:04
Совет IAAF создаст дорожную карту с конкретными датами по восстановлению ВФЛАСпорт 1 февраля, 15:58
Фигурантам дела об аварии "Протона" вменяют ущерб в 4 млрд рублейПроисшествия 1 февраля, 15:46
Назаров продолжит работать главным тренером ХК "Нефтехимик" в сезоне-2017/18Спорт 1 февраля, 15:45
"Рождественский караван" объехал детские дома в 68 городахСоциальная ответственность 1 февраля, 15:44
Медведев призвал использовать опыт Сбербанка при поддержке малого бизнесаЭкономика и бизнес 1 февраля, 15:43
РУСАДА проведет семинары во время легкоатлетического турнира "Русская зима"Спорт 1 февраля, 15:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Задолженность московского футбольного клуба "Динамо" перед бизнесменом Борисом Ротенбергом "никому не мешает". Об этом Ротенберг заявил журналистам.
"Долг пролонгирован. И он никому не мешает", - сказал Ротенберг.
В сентябре ТАСС стало известно, что "Динамо" должно около €75 млн (примерно 5 млрд рублей) структурам, подконтрольным Ротенбергу, который, будучи президентом клуба, финансировал его займами.
Ротенберг был президентом "Динамо" с 2013 по 2015 годы.
В конце декабря Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Динамо" выкупило 74,99% акций футбольного клуба у банка ВТБ. Решение было принято с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом "Динамо" на три года. ВТБ предоставляет обществу вклад для организации и проведения в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года спортивных, физкультурно-массовых и иных мероприятий "Динамо". Размер вклада составляет 10,62 млрд рублей.