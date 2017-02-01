Бранислав Иванович перешел из "Челси" в "Зенит"

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сербский защитник Бранислав Иванович перешел из английского футбольного клуба "Челси" в российский "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба петербуржцев.
Контракт с 32-летним защитником рассчитан на 2,5 года. Игрок заявил, что имел большое желание вернуться в Россию.
"Если честно, долго не раздумывал над предложением, - заявил Иванович, слова которого приводит пресс-служба "Зенита" - У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно".
"Я очень доволен, что перешел в такой большой клуб, и надеюсь, что мы вместе добьемся успехов. Самое главное для меня - выходить на поле. Я должен привыкнуть к команде и физически подготовиться к официальным матчам. Об игровом номере пока не задумывался - это сейчас не самое главное", - добавил 32-летний защитник.
Иванович родился 22 февраля 1984 года в Сремска-Митровице. Начал карьеру в сербском клубе "Ремонта" в сезоне-2002/03, но уже в следующем году перешел в "Срем", за который выступал до 2004 года. Следующей командой в карьере серба стал белградский ОФК. В 2006 году Иванович перешел в московский "Локомотив", с котором выиграл Кубок России (2007).
Иванович выступал за "Челси" с 2008 года, за это время он дважды выиграл чемпионат Англии (2010, 2015), три раза Кубок страны (2009, 2010, 2012), стал обладателем Суперкубка Англии (2009), выиграл Лигу чемпионов (2012) и Лигу Европы (2013).В нынешнем сезоне Иванович провел 13 матчей за "Челси" в чемпионате Англии.