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Атлеты, показавшие лучший результат сезона в мире на "Русской зиме", получат 500 тыс. руб.

Спорт
1 февраля, 15:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
По словам главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, более 30 легкоатлетов заявились на участие в турнире под нейтральным флагом
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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Легкоатлеты, которые покажут лучший результат сезона в мире на соревнованиях "Русская зима", получат 500 тысяч рублей дополнительно к основному выигрышу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

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"Ожидаем большое количество болельщиков и зрителей. Буквально сегодня было принято решение, что за лучший результат сезона в мире спортсмены получат дополнительно по 500 тысяч рублей. Это будет дополнительный стимул для спортсменов", - сказал Шляхтин.

Шляхтин добавил, что более 30 легкоатлетов заявились на участие в турнире под нейтральным флагом.

"На сегодняшнее утро у нас 31 заявка от спортсменов для участия под нейтральном флагом. Что касается количества участников, то порядка 200 спортсменов станут частью "Русской зимы", - сказал он.

XXVI соревнования по легкой атлетике "Русская зима" пройдут 5 февраля в легкоатлетическом манеже ЦСКА.

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