Атлеты, показавшие лучший результат сезона в мире на "Русской зиме", получат 500 тыс. руб.

Кучина: "Русская зима" - настоящий легкоатлетический праздникСпорт 1 февраля, 16:10
Лавров опубликовал в "Русском пионере" стихи про петуха и обезьянОбщество 1 февраля, 16:04
К 180-летию со дня смерти Александра Пушкина ТАСС подготовил спецпроектНовости агентства 1 февраля, 16:04
Совет IAAF создаст дорожную карту с конкретными датами по восстановлению ВФЛАСпорт 1 февраля, 15:58
Фигурантам дела об аварии "Протона" вменяют ущерб в 4 млрд рублейПроисшествия 1 февраля, 15:46
Назаров продолжит работать главным тренером ХК "Нефтехимик" в сезоне-2017/18Спорт 1 февраля, 15:45
"Рождественский караван" объехал детские дома в 68 городахСоциальная ответственность 1 февраля, 15:44
Медведев призвал использовать опыт Сбербанка при поддержке малого бизнесаЭкономика и бизнес 1 февраля, 15:43
РУСАДА проведет семинары во время легкоатлетического турнира "Русская зима"Спорт 1 февраля, 15:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Легкоатлеты, которые покажут лучший результат сезона в мире на соревнованиях "Русская зима", получат 500 тысяч рублей дополнительно к основному выигрышу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
"Ожидаем большое количество болельщиков и зрителей. Буквально сегодня было принято решение, что за лучший результат сезона в мире спортсмены получат дополнительно по 500 тысяч рублей. Это будет дополнительный стимул для спортсменов", - сказал Шляхтин.
Шляхтин добавил, что более 30 легкоатлетов заявились на участие в турнире под нейтральным флагом.
"На сегодняшнее утро у нас 31 заявка от спортсменов для участия под нейтральном флагом. Что касается количества участников, то порядка 200 спортсменов станут частью "Русской зимы", - сказал он.
XXVI соревнования по легкой атлетике "Русская зима" пройдут 5 февраля в легкоатлетическом манеже ЦСКА.