Главный тренер сборной Чили по футболу ассоциирует Россию с Карпиным

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци ассоциирует Россию с известным в прошлом футболистом Валерием Карпиным. Об этом чилиец заявил в интервью Международной федерации футбола (ФИФА).
В видеосюжете представители ФИФА задали главным тренерам команд-участниц Кубка конфедераций 2017 года одинаковый вопрос: "Опишите Россию одним словом".
"Горбачев, Кремль, водка, Карпин", - ответил Пицци.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал имя нынешнего тренера сборной России Станислава Черчесова. "Я знаю его очень хорошо", - сказал он. Наставник португальцев Фернанду Сантуш назвал Россию "захватывающей".
"Суровый твердый характер. Мечта, цель. Слава, история", - сказал главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио. Наставник австралийцев Анге Постекоглу считает Россию "грандиозной", а новозеландский специалист Энтони Хадсон - "большой".
"Это Россия! Большая, великая страна", - высказал свое мнение главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России - Санкт-Петербурге, Москве (стадион "Спартак"), Сочи и Казани.