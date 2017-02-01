ВФЛА практически завершила расследование по турниру "Оренбургская миля"

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МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в ближайшие дни планирует завершить расследование обстоятельств, повлекших снятие ряда спортсменов с турнира "Оренбургская миля". Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор организации Александр Паркин.
Турнир прошел 21 января. Ранее в СМИ сообщалось, что с соревнований снялись несколько спортсменов, узнавших о приезде допинг-офицеров. ВФЛА инициировала служебное расследование по данному инциденту.
"Мы запросили объяснения в тех организациях, где стоят на ставках эти легкоатлеты, - сказал Паркин. - Всего снявшихся было девять человек. Две спортсменки уже написали объяснения и представили подтверждающие справки от врачей, мы еще будем проверять, соответствует ли справка от врача действительности, а потом сделаем выводы. Думаю, что в ближайшую неделю весь этот процесс будет завершен, завтра мы получим объяснительные практически от всех спортсменов".
Турнир "Оренбургская миля" - этап зимнего легкоатлетического тура ВФЛА. В программу соревнований входят забеги на 60, 400, 800 метров, одну милю (1609 метров), 60 метров с барьерами и 2000 метров с препятствиями.