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Тренер Бушманов начнет работу в молодежной сборной РФ по футболу двумя матчами в Марбелье

Спорт
1 февраля, 15:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Олег Кошелев
Штаб тренера будет сформирован из специалистов, работавших с ним в "Спартаке-2"
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Евгений Бушманов

Евгений Бушманов

© ТАСС архив

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Молодежная сборная России по футболу в марте в рамках сбора в Марбелье проведет два товарищеских матча, которые станут дебютными для нового старшего тренера команды Евгения Бушманова. Об этом специалист рассказал журналистам.

Бушманов на прошлой неделе подписал контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до середины 2019 года.

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"Планируем провести сбор в Марбелье 20-28 марта. По матчам сейчас информация уточняется. Планируем сыграть две игры, но соперники и даты пока не определены. Понятно, что есть желание сыграть с максимально сильными командами", - сказал Бушманов.

Штаб тренера будет сформирован из специалистов, работавших с ним в "Спартаке-2". "Вместе со мной в молодежную сборную пришли Андрей Коновалов, Василий Кузнецов и менеджер команды Юрий Бавыкин", - сообщил Бушманов.

По его словам, в ближайшее время он отправится в Испанию, где сборы проводят клубы Российской футбольной премьер-лиги. "Пока ни с кем из футболистов я не общался, такая возможность будет на сборах. Предварительно мы составили круг игроков, за которыми будем следить, в него вошло 50 футболистов", - отметил тренер.

В конце августа сборная России начнет отборочный цикл чемпионата Европы по футболу 2019 года среди молодежных сборных. По итогам жеребьевки россияне попали в группу под номером 7 вместе с командами Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара.

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