Кучина: "Русская зима" - настоящий легкоатлетический праздникСпорт 1 февраля, 16:10
Лавров опубликовал в "Русском пионере" стихи про петуха и обезьянОбщество 1 февраля, 16:04
К 180-летию со дня смерти Александра Пушкина ТАСС подготовил спецпроектНовости агентства 1 февраля, 16:04
Совет IAAF создаст дорожную карту с конкретными датами по восстановлению ВФЛАСпорт 1 февраля, 15:58
Фигурантам дела об аварии "Протона" вменяют ущерб в 4 млрд рублейПроисшествия 1 февраля, 15:46
Назаров продолжит работать главным тренером ХК "Нефтехимик" в сезоне-2017/18Спорт 1 февраля, 15:45
"Рождественский караван" объехал детские дома в 68 городахСоциальная ответственность 1 февраля, 15:44
Медведев призвал использовать опыт Сбербанка при поддержке малого бизнесаЭкономика и бизнес 1 февраля, 15:43
РУСАДА проведет семинары во время легкоатлетического турнира "Русская зима"Спорт 1 февраля, 15:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведет ряд семинаров во время легкоатлетического турнира "Русская зима". Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
"На сегодняшний день есть договоренность о проведение семинаров РУСАДА. Это будет впервые", - сказал Шляхтин.
XXVI соревнования по легкой атлетике "Русская зима" пройдут 5 февраля 2017 года в Легкоатлетическом манеже ЦСКА.