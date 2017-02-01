РУСАДА проведет семинары во время легкоатлетического турнира "Русская зима"

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведет ряд семинаров во время легкоатлетического турнира "Русская зима". Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

"На сегодняшний день есть договоренность о проведение семинаров РУСАДА. Это будет впервые", - сказал Шляхтин.

XXVI соревнования по легкой атлетике "Русская зима" пройдут 5 февраля 2017 года в Легкоатлетическом манеже ЦСКА.