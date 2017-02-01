Назаров продолжит работать главным тренером ХК "Нефтехимик" в сезоне-2017/18

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" Андрей Назаров продлил контракт с командой на сезон-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамцев.

"Наш клуб подписал контракт с Андреем Назаровым, согласно которому тренер продолжит работу с командой в сезоне-2017/18", - говорится в сообщении.

Назаров возглавил "Нефтехимик" в конце октября 2016 года. До этого специалист возглавлял челябинский "Трактор", подмосковный "Витязь", череповецкую "Северсталь", донецкий "Донбасс", казахстанский "Барыс" и петербургский СКА. Также Назаров руководил сборными Украины и Казахстана по хоккею.