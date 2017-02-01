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Бушманов: Федун с пониманием отнесся к уходу из "Спартака-2" в молодежную сборную России

Спорт
1 февраля, 15:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Олег Кошелев
По словам тренера, предложение от РФС стало для него неожиданностью
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МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун с пониманием отнесся к уходу тренера второй команды красно- белых Евгения Бушманова в молодежную сборную России. Об этом Бушманов рассказал журналистам.

Бушманов на прошлой неделе подписал контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до середины 2019 года.

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"Я разговаривал с Федуном, он с понимаем отнесся к моему уходу. Он сказал, что это шаг наверх, что это возможность себя проявить, и пожелал удачи", - рассказал Бушманов.

По словам тренера, предложение от РФС стало для него неожиданностью. "У меня было время подумать, я считаю, что принял абсолютно правильное решение. Для меня это и большая честь, и новый вызов. Это интересно для меня как для тренера, постараюсь сделать все возможное, чтобы поднять нашу сборную и наших молодых ребят максимально высоко", - отметил Бушманов.

"Кутепов - показатель работы "Спартака-2"

Бушманов возглавлял "Спартак-2" с момента создания команды летом 2013 года. "Безусловно, интересный опыт - с нуля мы создавали команду. Нужно поблагодарить Николая Писарева, который был одним из инициаторов создания вторых команд. Считаю, что это важное направление в плане подготовки молодых футболистов и их перехода во взрослый футбол", - отметил Бушманов.

Одной из главных задач "Спартака-2" является подготовка игроков для первой команды. За время работы Бушманова полноценным игроком основы стал центральный защитник Илья Кутепов, который осенью дебютировал в национальной сборной. "Нужно понимать, что если футболист попадает в основной состав "Спартака", "Зенита" или ЦСКА, то это фактически кандидат в первую сборную, пройти путь от второй лиги до первой сборной - это говорит о многом", - отметил Бушманов.

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"Зимой я читал интервью с руководителем "Баварии", речь шла о подготовке молодых футболистов. Он сказал, что если за два-три года хотя бы один футболист перейдет в первую команду, то это отличный результат. Это говорят люди, которые прошли в футболе все, имеют опыт игры и руководства на самом высоком уровне", - добавил тренер.

"Спартаку-2" понадобилось два года, чтобы выйти в Футбольную национальную лигу, в которой команда проводит второй сезон. Бушманова в "Спартаке-2" сменил Дмитрий Гунько, работавший с молодежной командой красно-белых.

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