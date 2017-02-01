Бушманов: Федун с пониманием отнесся к уходу из "Спартака-2" в молодежную сборную России

Кучина: "Русская зима" - настоящий легкоатлетический праздникСпорт 1 февраля, 16:10
Лавров опубликовал в "Русском пионере" стихи про петуха и обезьянОбщество 1 февраля, 16:04
К 180-летию со дня смерти Александра Пушкина ТАСС подготовил спецпроектНовости агентства 1 февраля, 16:04
Совет IAAF создаст дорожную карту с конкретными датами по восстановлению ВФЛАСпорт 1 февраля, 15:58
Фигурантам дела об аварии "Протона" вменяют ущерб в 4 млрд рублейПроисшествия 1 февраля, 15:46
Назаров продолжит работать главным тренером ХК "Нефтехимик" в сезоне-2017/18Спорт 1 февраля, 15:45
"Рождественский караван" объехал детские дома в 68 городахСоциальная ответственность 1 февраля, 15:44
Медведев призвал использовать опыт Сбербанка при поддержке малого бизнесаЭкономика и бизнес 1 февраля, 15:43
РУСАДА проведет семинары во время легкоатлетического турнира "Русская зима"Спорт 1 февраля, 15:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун с пониманием отнесся к уходу тренера второй команды красно- белых Евгения Бушманова в молодежную сборную России. Об этом Бушманов рассказал журналистам.
Бушманов на прошлой неделе подписал контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до середины 2019 года.
"Я разговаривал с Федуном, он с понимаем отнесся к моему уходу. Он сказал, что это шаг наверх, что это возможность себя проявить, и пожелал удачи", - рассказал Бушманов.
По словам тренера, предложение от РФС стало для него неожиданностью. "У меня было время подумать, я считаю, что принял абсолютно правильное решение. Для меня это и большая честь, и новый вызов. Это интересно для меня как для тренера, постараюсь сделать все возможное, чтобы поднять нашу сборную и наших молодых ребят максимально высоко", - отметил Бушманов.
Бушманов возглавлял "Спартак-2" с момента создания команды летом 2013 года. "Безусловно, интересный опыт - с нуля мы создавали команду. Нужно поблагодарить Николая Писарева, который был одним из инициаторов создания вторых команд. Считаю, что это важное направление в плане подготовки молодых футболистов и их перехода во взрослый футбол", - отметил Бушманов.
Одной из главных задач "Спартака-2" является подготовка игроков для первой команды. За время работы Бушманова полноценным игроком основы стал центральный защитник Илья Кутепов, который осенью дебютировал в национальной сборной. "Нужно понимать, что если футболист попадает в основной состав "Спартака", "Зенита" или ЦСКА, то это фактически кандидат в первую сборную, пройти путь от второй лиги до первой сборной - это говорит о многом", - отметил Бушманов.
"Зимой я читал интервью с руководителем "Баварии", речь шла о подготовке молодых футболистов. Он сказал, что если за два-три года хотя бы один футболист перейдет в первую команду, то это отличный результат. Это говорят люди, которые прошли в футболе все, имеют опыт игры и руководства на самом высоком уровне", - добавил тренер.
"Спартаку-2" понадобилось два года, чтобы выйти в Футбольную национальную лигу, в которой команда проводит второй сезон. Бушманова в "Спартаке-2" сменил Дмитрий Гунько, работавший с молодежной командой красно-белых.