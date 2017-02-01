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Бушманов назвал попадание на Игры-2020 одной из задач молодежной сборной России по футболу

Спорт
1 февраля, 15:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Олег Кошелев
По словам тренера, также важно попасть на ЧЕ-2019
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МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Одной из задач молодежной сборной России по футболу является попадание на Олимпийские игры 2020 года. Об этом журналистам сообщил новый старший тренер команды Евгений Бушманов.

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Бушманов на прошлой неделе подписал контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до середины 2019 года. Отечественная сборная не играла на Олимпиадах с 1988 года.

"Наша первоочередная цель - попасть на чемпионат Европы 2019 года, а затем постараемся попасть на Игры в Токио. Почему бы нам не стать как хоккейная "молодежка", за которую болеет вся страна", - сказал Бушманов.

В конце августа сборная России начнет отборочный цикл чемпионата Европы по футболу 2019 года среди молодежных сборных. По итогам жеребьевки россияне попали в группу под номером 7 вместе с командами Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара.

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