Бушманов назвал попадание на Игры-2020 одной из задач молодежной сборной России по футболу

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Одной из задач молодежной сборной России по футболу является попадание на Олимпийские игры 2020 года. Об этом журналистам сообщил новый старший тренер команды Евгений Бушманов.

Бушманов на прошлой неделе подписал контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до середины 2019 года. Отечественная сборная не играла на Олимпиадах с 1988 года.

"Наша первоочередная цель - попасть на чемпионат Европы 2019 года, а затем постараемся попасть на Игры в Токио. Почему бы нам не стать как хоккейная "молодежка", за которую болеет вся страна", - сказал Бушманов.

В конце августа сборная России начнет отборочный цикл чемпионата Европы по футболу 2019 года среди молодежных сборных. По итогам жеребьевки россияне попали в группу под номером 7 вместе с командами Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара.