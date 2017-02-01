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Совет IAAF создаст дорожную карту с конкретными датами по восстановлению ВФЛА

Спорт
1 февраля, 15:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Очередное заседание совета IAAF пройдет 6 февраля в Монако
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© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Дорожная карта, которую планируется получить по итогам заседания совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), будет содержать конкретные даты этапов восстановления российской легкой атлетики. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин.

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Очередное заседание совета IAAF пройдет 6 февраля в Монако.

"Последняя встреча рабочей группы IAAF закончилась тем, что ее председатель Руне Андерсен сказал, что совет IAAF будет проинформирован о движении вперед, которое наблюдается в процессе восстановления ВФЛА, - сказал Паркин. - Андерсен сказал, что на заседании совета будет рассматриваться вопрос о некой дорожной карте, которая будет содержать даты, когда и какие мероприятия должны быть завершены, когда будет решаться вопрос о восстановлении ВФЛА. То есть дорожная карта в отличие от ранее полученных критериев будет представлять из себя более конкретный документ с конкретными датами и мероприятиями".

Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в 2015 году в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов, которые не допускаются к участию в международных турнирах, включая Олимпийские игры.

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