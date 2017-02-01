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Кучина: "Русская зима" - настоящий легкоатлетический праздник

Спорт
1 февраля, 16:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
На организацию турнира было потрачено 20 млн рублей
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Мария Кучина

Мария Кучина

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Турнир "Русская зима" является ярким и красочным легкоатлетическим праздником. Об этом заявила чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина на пресс-конференции в ТАСС.

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"Русская зима" - это яркий и красочный старт, выступать на нем - одно удовольствие. Это праздник на протяжении всего дня. Надеюсь, что в 2017 году турнир пройдет так же ярко. Приглашаю всех нас поддержать в непростые времена, хочется показать, что мы работаем и не опускаем руки, несмотря ни на что", - сказала Кучина.

Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский сообщил, что на организацию турнира было потрачено 20 млн рублей.

"На организацию турнира было потрачено порядка 20 миллионов рублей", - сказал Полинский.

Соревнования "Русская зима" пройдут 5 февраля 2017 года в манеже ЦСКА.

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