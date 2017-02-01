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Российская фигуристка Радионова лидирует после короткой программы на Универсиаде

Спорт
1 февраля, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Второе место занимает другая россиянка, Елизавета Туктамышева
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Елена Радионова

Елена Радионова

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Елена Радионова лидирует после короткой программы на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсменка набрала 69,02 балла.

Второе место занимает другая россиянка, Елизавета Туктамышева (69,01), тройку замыкает японка Рин Нитайя (61,90).

Еще одна российская фигуристка, Алена Леонова (54,69) идет пятой.

Спортсменки представят произвольную программу в четверг.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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