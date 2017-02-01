Российская фигуристка Радионова лидирует после короткой программы на Универсиаде

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Елена Радионова лидирует после короткой программы на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсменка набрала 69,02 балла.
Второе место занимает другая россиянка, Елизавета Туктамышева (69,01), тройку замыкает японка Рин Нитайя (61,90).
Еще одна российская фигуристка, Алена Леонова (54,69) идет пятой.
Спортсменки представят произвольную программу в четверг.
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