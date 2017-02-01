Еременко из московского "Динамо" второй месяц подряд признан лучшим вратарем в КХЛ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Голкипер московского "Динамо" Александр Еременко признан лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в январе. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Голкипер одержал шесть побед в девяти проведенных встречах, сделав четыре шатаута. Еременко отразил 95,11 процента бросков при коэффициенте надежности 1,25 гола за игру. В прошлом месяце Еременко также признали лучшим голкипером месяца.

Лучшим защитником стал другой игрок бело-голубых Юусо Хиетанен, в 12 матчах одержавший вместе с командой десять побед. Защитник москвичей набрал в них 11 (4 шайбы + 7 передач) очков. Также финн нанес 34 броска по воротам и заблокировал 13 бросков соперников.

Лучшим нападающим признан Сергей Мозякин ("Металлург Мг"), в 12 матчах набравший 18 (10+8) очков. Также в январе Мозякин установил рекорд лиги по количеству голов за один сезон, забросив 37 шайб. На данный момент на счету хоккеиста 42 гола.

Лучшим новичком стал нападающий Артем Ильенко ("Локомотив"), в 12 проведенных матчах забросивший две победные шайбы.