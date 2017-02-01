Вернуть традиции: в Федерации бокса России прошли выборы руководства

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Значительные изменения в уставе были утверждены на отчетно-выборной конференции Федерации бокса России, которая прошла в среду в Москве. Главным ее итогом стало упразднение должности президента организации и выборы нового руководящего органа.

Ранее должность главы Федерации бокса России занимал Борис Иванюженков, но еще в середине января было выдвинуто предложение об упразднении этого поста, которое в среду было утверждено. Новым руководящим органом будет высший наблюдательный совет, во главе которого встал руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной. Прежний глава совета, бывший директор Федеральной службы охраны Евгений Муров, стал почетным председателем Федерации бокса России.

Рубежной пообещал исправить ситуацию, сложившуюся в российском боксе, и вернуть прежние высокие спортивные результаты. "Любое изменение и решение, которые будут происходить в Федерации бокса России, будут взвешенными, все члены федерации будут услышаны, - отметил он. - Ситуацию в Федерации бокса России мы совместно изменим в лучшую сторону и вернем все комплекты наград в нашу страну".

Генеральный секретарь

Согласно новой редакции устава, часть функций главы организации будет возложена на генерального секретаря, кандидатура которого была предложена и рассмотрена высшим наблюдательным советом. Им стал Умар Кремлев. Он является известным промоутером поединков по профессиональному боксу, руководителем промоутерской компании "Патриот", под эгидой которой выступают такие боксеры как Дмитрий и Федор Чудиновы.

Международная ассоциации бокса (AIBA) поддержала изменения в структуре организации. "Я встречался с представителем AIBA по WSB (Всемирной серии бокса), мы обговорили многие вещи. Президент AIBA Чинг-Куо Ву ждет, когда я приеду. Мы уже обговорили многие вещи, теперь нужно приступать к работе", - сказал Кремлев.

Исполком

В новой редакции устава усилена роль исполкома организации. Теперь его возглавляет не президент федерации, а председатель, которым выбран бывший вице-президент Федерации бокса России Андрей Данько. В состав органа вошли еще два бывших вице-президента организации Дмитрий Лунев и Владимир Тебекин, а также генеральный секретарь Кремлев.

По новому уставу "генеральный секретарь является единоличным исполнительным органом федерации, образование которого в соответствии со ст. 8 ФЗ "Об общественных объединениях" отнесено к компетенции постоянно действующего коллегиального руководящего органа федерации". "Указанные изменения в структуре органов управления федерации предусматривают перераспределение полномочий органов федерации", - говорится в пресс-релизе федерации.

Минспорт поддержал изменения

Все изменения в уставе были приведены в соответствии с нормами гражданского законодательства. Министерство спорта РФ поддержало внесение изменений в устав и упразднение должности президента организации.

"Для нас бокс - приоритетный вид спорта. Мы с большим вниманием относимся к происходящему в федерации. Что касается устава, то он абсолютно правильный и взвешенный, наши юристы в Минспорте смотрели его. Его можно поддержать", - сказал заместитель министра спорта Павел Новиков.

Зачем нужны изменения

Данные изменения направлены в том числе на улучшение спортивных результатов сборной России. На прошедшей в Рио- де-Жанейро в 2016 году Олимпиаде российские боксеры завоевали золотую, серебряную и две бронзовых медали.

Еще одну бронзу в женском турнире выиграла Анастасия Белякова. На чемпионате мира - 2015 мужская сборная довольствовалась двумя золотыми, серебряной и бронзовой наградами.

Тогда как были времена, когда российская команда на пару с кубинцами была законодателем мод в этом виде спорта и на крупных турнирах завоевала большую часть медалей. Не случайно новый глава наблюдательного совета Рубежной в первую очередь пообещал "вернуть все комплекты наград в нашу страну". По его словам, будет изменен подход к формированию сборной, усилена работа с детско-юношескими клубами. Одним словом, все направлено на возвращение былых традиций российского бокса.