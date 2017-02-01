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Величкин: вызов Самсонова в сборную - показатель работы школы ХК "Металлург"

Спорт
1 февраля, 16:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам вице-президента клуба, он не огорчится, если Самсонов не проведет ни одной игры на Шведских хоккейных играх
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Илья Самсонов

Илья Самсонов

© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вызов вратаря магнитогорского "Металлурга" Ильи Самсонова в национальную сборную России является показателем работы детской школы хоккейного клуба. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент клуба Геннадий Величкин.

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Во вторник стало известно, что тренерский штаб сборной России вызвал голкипера на третий этап Евротура - Шведские хоккейные игры. Самсонов стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2017 года и попал в символическую сборную. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Самсонов провел 24 игры, в которых имеет 93,5 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,15.

"Для любого человека приглашение в национальную сборную - это событие, может быть, всей жизни, то, к чему молодой игрок идет с самого начала своей работы. Для него это очень важно, для нас это тоже важно, это показатель работы детских школ, показатель работы клуба, поскольку детская школа и клуб - это единое целое. Мы горды этим", - сказал Величкин.

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По словам Величкина, он не огорчится, если Самсонов не проведет ни одной игры на турнире.

"Еврохоккейтур и предназначен для проверки молодых игроков, мы же не можем там проверять Ковальчука, Дацюка или Малкина. Нам не нужны там победы, это подготовка к чемпионату мира, чем больше будет кандидатов в сборную, тем лучше. Даже если Самсонов не сыграет, он уже член национальной команды, он будет тренироваться с одними из лучших кандидатов в сборную на данный момент. Что у нас будут тренировки, что там будут тренировки, это пойдет на пользу всем", - сказал он.

Шведские хоккейные игры пройдут в Гетеборге с 9 по 12 февраля.

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