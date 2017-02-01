ВФЛА надеется стабилизировать финансовое положение в течение трех месяцев

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассчитывает стабилизировать финансовое положение в течение ближайших двух-трех месяцев. Об этом ТАСС заявил глава организации Дмитрий Шляхтин.

"У ВФЛА тяжелое финансовое положение, откровенно говоря, но мы работаем в этом направлении, - сказал Шляхтин. - Я уверен, что мы поправим свою экономику в ближайшие два-три месяца с точки зрения наших возможностей. При помощи всех наших возможностей мы будем максимально стимулировать спортсменов премиальными, какими-то бонусами и различной другой неденежной составляющей".

По словам главы ВФЛА, в прошлом году федерация сделала все возможное для того, чтобы российские легкоатлеты могли вести достойную жизнь в период отстранения. "Я могу сказать, что нашим российским легкоатлетам грех обижаться за 2016 год: было сделано все, чтобы они чувствовали себя комфортно, - подчеркнул Шляхтин. - Минспорт сохранил ставки, все сборы были проведены, спортсмены были даже экипированы олимпийской экипировкой, ВФЛА стала единственной федерацией, которой было выделено 40 миллионов рублей для стимулирования первых номеров сборной".

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено с ноября 2015 года. Российские легкоатлеты не допускаются к международным стартам, включая Олимпийские игры. Для восстановления ВФЛА была создана специальная рабочая группа IAAF под руководством Руне Андерсена.