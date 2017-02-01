Макарова и Вихлянцева вошли в состав сборной РФ по теннису на матч Кубка Федерации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова и Анна Калинская вошли в состав сборной России по теннису на матч первого раунда Кубка Федерации против команды Тайваня.

Об этом сообщает пресс- служба Федерации тенниса России.

Для команд это будет первая встреча в новейшей истории. Сборная СССР проводила встречу с теннисистками из Тайваня в 1985 году и победила со счетом 3:0.

Матч пройдет в "Лужниках" 11-12 февраля.

Россиянки являются четырехкратными обладательницами трофея.