Макарова и Вихлянцева вошли в состав сборной РФ по теннису на матч Кубка Федерации

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова и Анна Калинская вошли в состав сборной России по теннису на матч первого раунда Кубка Федерации против команды Тайваня.
Об этом сообщает пресс- служба Федерации тенниса России.
Для команд это будет первая встреча в новейшей истории. Сборная СССР проводила встречу с теннисистками из Тайваня в 1985 году и победила со счетом 3:0.
Матч пройдет в "Лужниках" 11-12 февраля.
Россиянки являются четырехкратными обладательницами трофея.