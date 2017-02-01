Эксперт: состав сборной России на чемпионат мира по биатлону никак не удивил

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира никак не удивил. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Ранее на сайте Союза биатлонистов России (СБР) был обнародован состав сборной. В него вошли Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин; Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.

"Состав не удивил. У мужчин очень боевой состав, при определенном раскладе, при удачной стрельбе и Шипулин, и Логинов, и Бабиков, и Цветков могут рассчитывать на подиум. Это без всякого преувеличения", - сказал Васильев.

"У женщин состав тоже нормальный. (Ульяна) Кайшева себя никак не проявила, сейчас известно, что она далека от своих лучших кондиций. Все понятно, все, кто представлен у девушек, себя проявили на каком-то этапе или чемпионате Европы", - сказал Васильев.

Чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.