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Эксперт: состав сборной России на чемпионат мира по биатлону никак не удивил

Спорт
1 февраля, 17:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
По мнению Дмитрия Васильева, при удачной стрельбе и Шипулин, и Логинов, и Бабиков, и Цветков могут рассчитывать на подиум
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Дмитрий Васильев

Дмитрий Васильев

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира никак не удивил. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

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Ранее на сайте Союза биатлонистов России (СБР) был обнародован состав сборной. В него вошли Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин; Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.

"Состав не удивил. У мужчин очень боевой состав, при определенном раскладе, при удачной стрельбе и Шипулин, и Логинов, и Бабиков, и Цветков могут рассчитывать на подиум. Это без всякого преувеличения", - сказал Васильев.

"У женщин состав тоже нормальный. (Ульяна) Кайшева себя никак не проявила, сейчас известно, что она далека от своих лучших кондиций. Все понятно, все, кто представлен у девушек, себя проявили на каком-то этапе или чемпионате Европы", - сказал Васильев.

Чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

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