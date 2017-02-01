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Шляхтин выразил сочувствие бегуньям, которые лишились наград в связи с допингом Кривошапки

Спорт
1 февраля, 17:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
По словам главы ВФЛА, раз Россия попала под такой прицел, надо терпеть до конца
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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин выразил сочувствие участницам женской команды в эстафете 4х400 метров, лишившихся серебряных медалей Олимпиады-2012 в Лондоне после перепроверки допинг- проб. Об этом он заявил ТАСС.

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В среду МОК объявил о лишении серебряных медалей Игр-2012 российской женской команды в эстафете 4х400 метров из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки. В пробе легкоатлетки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Помимо нее, за российскую команду в финале соревнований выступали Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх. В полуфинальном забеге участвовали Анастасия Капачинская и Наталья Назарова.

"Как я отношусь к очередной ситуации, когда Россия лишается медалей Олимпийских игр? Я так скажу, все это салат из одной тарелки, - сказал Шляхтин. - Все это было, все это существовало, покрывалось, все это тщательно было завуалировано. А теперь, когда все это всплывает, это очень сложный вопрос, двухсторонний, копни сейчас любую другую страну, неизвестно, что там нарыть можно".

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"Раз Россия попала под такой прицел, надо терпеть до конца, как говорится, - добавил глава ВФЛА. - Пока у них патроны не кончатся. Конечно, я сочувствую нашим девочкам, но победа сегодня яркая и дорогая, а через несколько лет становится историей. Ведь это все достается сейчас, чтобы лишний раз Россию ткнуть носом в проблемы с допингом и лишний раз сказать, какие мы грязные и нехорошие".

С ноября 2015 года членство ВФЛА в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановлено из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. Российские легкоатлеты не допускаются к международным стартам.

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