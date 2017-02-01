Шляхтин выразил сочувствие бегуньям, которые лишились наград в связи с допингом Кривошапки

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин выразил сочувствие участницам женской команды в эстафете 4х400 метров, лишившихся серебряных медалей Олимпиады-2012 в Лондоне после перепроверки допинг- проб. Об этом он заявил ТАСС.

В среду МОК объявил о лишении серебряных медалей Игр-2012 российской женской команды в эстафете 4х400 метров из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки. В пробе легкоатлетки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Помимо нее, за российскую команду в финале соревнований выступали Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх. В полуфинальном забеге участвовали Анастасия Капачинская и Наталья Назарова.

"Как я отношусь к очередной ситуации, когда Россия лишается медалей Олимпийских игр? Я так скажу, все это салат из одной тарелки, - сказал Шляхтин. - Все это было, все это существовало, покрывалось, все это тщательно было завуалировано. А теперь, когда все это всплывает, это очень сложный вопрос, двухсторонний, копни сейчас любую другую страну, неизвестно, что там нарыть можно".

"Раз Россия попала под такой прицел, надо терпеть до конца, как говорится, - добавил глава ВФЛА. - Пока у них патроны не кончатся. Конечно, я сочувствую нашим девочкам, но победа сегодня яркая и дорогая, а через несколько лет становится историей. Ведь это все достается сейчас, чтобы лишний раз Россию ткнуть носом в проблемы с допингом и лишний раз сказать, какие мы грязные и нехорошие".

С ноября 2015 года членство ВФЛА в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановлено из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. Российские легкоатлеты не допускаются к международным стартам.