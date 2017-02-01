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Агент: футболист Николас Ломбертс не покинет "Зенит" этой зимой

Спорт
1 февраля, 17:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Ранее Сантуш Верхлуст заявлял, что защитник может покинуть "Зенит" в случае перехода в клуб серба Бранислава Ивановича
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Николас Ломбертс

Николас Ломбертс

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист санкт-петербургского "Зенита" Николас Ломбертс не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Об этом ТАСС сообщил агент 31-летнего защитника Сантуш Верхлуст.

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Ранее Верхлуст заявлял, что Ломбертс может покинуть "Зенит" в случае перехода в клуб сербского защитника Бранислава Ивановича. В среду "Зенит" объявил, что Иванович заключил контракт с сине-бело-голубыми на 2,5 года. Также этой зимой в СМИ появилась информация, что в 31-летнем Ломбертсе заинтересованы бельгийский "Гент" и турецкий "Бешикташ". Контракт бельгийца с петербургским клубом рассчитан до 30 июня текущего года.

"Николас не уйдет из "Зенита". Трансферное окно уже закрыто", - сказал Верхлуст.

Ломбертс выступает за сине-бело-голубых с 2007 года, проведя в различных турнирах 283 матча и забив 12 мячей. До "Зенита" футболист играл за "Гент" (2004-2007).

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