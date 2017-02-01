Агент: футболист Николас Ломбертс не покинет "Зенит" этой зимой

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МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист санкт-петербургского "Зенита" Николас Ломбертс не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Об этом ТАСС сообщил агент 31-летнего защитника Сантуш Верхлуст.
Ранее Верхлуст заявлял, что Ломбертс может покинуть "Зенит" в случае перехода в клуб сербского защитника Бранислава Ивановича. В среду "Зенит" объявил, что Иванович заключил контракт с сине-бело-голубыми на 2,5 года. Также этой зимой в СМИ появилась информация, что в 31-летнем Ломбертсе заинтересованы бельгийский "Гент" и турецкий "Бешикташ". Контракт бельгийца с петербургским клубом рассчитан до 30 июня текущего года.
"Николас не уйдет из "Зенита". Трансферное окно уже закрыто", - сказал Верхлуст.
Ломбертс выступает за сине-бело-голубых с 2007 года, проведя в различных турнирах 283 матча и забив 12 мячей. До "Зенита" футболист играл за "Гент" (2004-2007).