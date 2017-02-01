Футболист ЦСКА Тошич был бы рад получить российское гражданство

КАМПОАМОР /Испания/, 1 февраля. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Сербский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Зоран Тошич был бы рад получить российское гражданство. Об этом он сообщил журналистам.

В июле 2016 года бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес получил гражданство РФ. Ранее Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Маринато Гильерме ("Локомотив") и Жоаозиньо ("Краснодар") также получили российский паспорт.

"Пока я играю за свою сборную, то думаю, что это невозможно. Но я точно не был против российского гражданства. Россия - мой второй дом. Я даже был бы рад, если такая возможность предоставится в будущем", - сказал Тошич.

Также игрок отметил, что Фернадесу стоит выучить русский язык, если он хочет выступать за национальную сборную.

"И Витиньо (бразильский нападающий ЦСКА), и Фернандес плохо говорят по-русски. Но Витиньо был два года в Бразилии, а вот Марио надо выучить язык. Понимаю, что для них это очень тяжело, он совсем не похож на португальский, мне было легче, потому что русский и сербский схожи. Но ему надо, с учетом возможного выступления за сборную России", - отметил игрок.

Фернандес, родившийся в Бразилии, получил гражданство РФ в августе, однако за сборную страны, согласно регламенту ФИФА, не может выступать раньше апреля 2017 года.

Возможное чемпионство "Спартака" не станет трагедией для ЦСКА

После 17 туров чемпионата страны ЦСКА занимает третье место с 32 очками. На первой позиции идет "Спартак" с 40 баллами, следом располагается "Зенит", в активе которого 35 очков.

"Думаю, что возможное чемпионство "Спартака" не станет для нас трагедией. У Акинфеева, Игнашевича и братьев Березуцких уже по шесть титулов чемпиона, а у красно-белых за это время ноль. Если они возьмут один, я не увижу в этом трагедии, а нам надо все сделать, чтобы до этого не дошло", - сказал Тошич.

"Чтобы стать чемпионом России, нужно много удачи, - продолжил он. - Ты не можешь каждый матч выигрывать только за счет качественной игры. Что "Спартак" и делает в этом сезоне, побеждая с минимальной разницей. Посмотрим, что покажут красно-белые дальше".

"Совсем недавно мы выиграли 10 игр подряд и стали чемпионами. Это доказывает, что ЦСКА не отпустит "Спартак" далеко", - подытожил игрок.

Текущей зимой состав "Спартака" пополнили Георгий Джикия (защитник, "Амкар"), Александр Селихов (вратарь, "Амкар"), Александр Самедов (полузащитник, "Локомотив") и Луис Адриано (нападающий, "Милан"). В "Зенит" перешли Иоан Молло (полузащитник, "Крылья Советов"), Ибрагим Цаллагов (полузащитник, "Крылья Советов"), Андрей Лунев (вратарь, "Уфа"), Бранислав Иванович (защитник, "Челси") и Эрнани (хавбек, "Атлетико Паранаэнсе").

"В команды приходят сильные игроки, но им тоже нужно время на адаптацию. Конечно, такие футболисты как Самедов и Адриано являются серьезным усиление, но ЦСКА все равно уже много лет занимает первые места в чемпионате с одним и тем же составом. А просто так отпускать игроков, которые приносят пользу, нет смысла. Клуб сохраняет своих лидеров, мы отлично знаем друг друга, много лет знакомы, что и является нашим преимуществом", - считает 29-летний серб.

Поражение от "Спартака" - главное разочарование первой части сезона

В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2016/17 ЦСКА не смог преодолеть групповой этап, заняв четвертое место в квартете с немецким "Байером", английским "Тоттенхэмом" и "Монако", выступающим в чемпионате Франции. Столичная команда в шести встречах набрала три очка при разнице мячей 5:11.

"Видимо, нам надо попасть в лучшую для нас группу, чтобы выйти из нее. У нас каждый год как минимум равные команды, нет ни одного клуба, которого мы были бы сильнее на голову. Не хочу никого обижать, но из четвертой корзины нам всегда достаются самые лучшие - в этом розыгрыше "Монако", в позапрошлый раз - "Рома". Мы старались играть со всеми на равных, но этого, к сожалению, не хватило", - считает Тошич.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 43-х матчах подряд в Лиге чемпионов. Последняя "сухая" встреча состоялась в Лондоне с "Арсеналом" 1 ноября 2006 года (0:0).

"Когда ты пропускаешь, то виновата вся команда. В этом сезоне Акинфеев побил рекорд по количеству "сухих" матчей. Понятно, что Лига чемпионов совсем другой уровень, и команде надо помочь нашему вратарю", - отметил полузащитник.

При этом главным разочарованием первой половины сезона футболист считает поражение в 12-м туре чемпионата России в игре со столичным "Спартаком" (1:3).

"Жалко, что результат был не в нашу пользу. Мы знали, насколько эта игра важна, но они в этот раз оказались сильнее. Плюс был момент, когда мяч попал Дмитрию Комбарову в руку, но судья принял решение не назначать пенальти. Но все еще впереди, турнирную ситуацию можно изменить", - рассказал футболист.

Третий сбор Тошич начнет в общей группе

ЦСКА проводит второй предсезонный сбор в испанском Кампоаморе. Тошич пока тренируется по индивидуальному графику из-за небольшого повреждения.

"Доктор лучше знает мое состояние, чем я. Сейчас я чувствую себя хорошо, но нужно восстанавливаться шаг за шагом. Надеюсь, что третий сбор я начну в общей группе, а этот завершу уже индивидуально", - сказал Тошич.

"Конечно, жалко, что не удается участвовать в товарищеских матчах, - продолжил он. - Но самое главное, чтобы к третьему сбору я был готов, там пойдут более важные игры. Лучше восстанавливаться от травмы сейчас, чем во время чемпионата".

В товарищеских матчах новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко применяет схему 3-5-2, которую в свое время использовал Валерий Газзаев.

"Мне кажется, что рано говорить о том, как встроить меня в эту схему. Я провел всего только пару тренировок, но я мог подстроиться к каждой тактике, я в том уверен. Не сомневаюсь, если тренер меня поставит левым крайним или нападающим, то я в этой схеме сыграю также эффективно, как и в привычной уже роли вингера", - считает игрок.

"Мне нравится новая тактика, которая появилась. Мы играем в три центральных защитника, уже сейчас это приносит результат", - добавил сербский футболист.