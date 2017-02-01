Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист Тошич хочет остаться в ЦСКА и ждет ответа от руководства по новому контракту

Спорт
1 февраля, 17:43 UTC+3 КАМПОАМОР корр. ТАСС, Павел Гуревич
По словам полузащитника сборной Сербии, ему было бы интересно поиграть в Китае
Поделиться
Материал из 1 страницы
Зоран Тошич

Зоран Тошич

© Артем Коротаев/ТАСС

КАМПОАМОР /Испания/, 1 февраля. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Сербский полузащитник Зоран Тошич хочет остаться в московском футбольном клубе ЦСКА и ждет ответа от руководства по новому контракту, но ясности по нему пока нет. Об этом сам игрок заявил журналистам.

Соглашение 29-летнего хавбека с ЦСКА завершится по окончании сезона-2016/17.

Смотрите также
Зоран Тошич
Футболист ЦСКА Тошич был бы рад получить российское гражданство

"Мы уже общаемся с руководством долгое время, я им предложил свои варианты, а они свои. Пока находимся на этой стадии, и ясности еще нет. Но я уже много раз говорил, что меня все устраивает в команде. Если здоровье позволит, готов остаться тут надолго, но сейчас все зависит от клуба, а не только от моего желания", - сказал Тошич.

"Могу ли я завершить карьеру в столичной команде? Почему бы и нет. Я уже семь лет нахожусь здесь, очень привык ко всему. Я много раз говорил, что ЦСКА для меня больше, чем клуб, но пока не знаю, что будет дальше", - добавил он.

При этом игрок отметил, что некоторые клубы проявляют к нему интерес, но приоритетом все равно остается ЦСКА.

"Всегда есть какой-то интерес от других команд, звонки, контракт-то скоро заканчивается. Но я повторюсь, что на первом месте для меня ЦСКА, а дальше посмотрим. Главное желание - остаться в армейском клубе", - отметил полузащитник.

Задумался бы о предложении из Китая

В начале января портал Sportske привел слова Тошича, где он рассказал об интересе к нему со стороны турецкой команды "Трабзонспор".

"Я читал, что я там дал кому-то интервью... Но увидел это только в интернете, я не давал никому комментарии. Поэтому об интересе турецкого клуба узнал только через прессу", - сказал Тошич.

Смотрите также
Зоран Тошич
СМИ: футболист Тошич намерен остаться в ЦСКА, несмотря на предложение "Трабзонспора"

В текущее трансферное окно из российского в китайский чемпионат перешел бельгийский полузащитник "Зенита" Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь") и хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов из Узбекистана ("Шанхай СИПГ", за который выступает бразилец Халк).

"Мне было бы интересно поиграть в Китае, сейчас многие игроки туда уезжают. Но пока предложений оттуда не поступало, хотя я бы задумался, если бы такое случилось. Правда, сейчас в моей жизни есть только ЦСКА", - отметил игрок.

В текущем сезоне Тошич провел за ЦСКА во всех турнирах 19 матчей, в которых забил один гол и выполнил пять голевых передач. За столичную команду игрок выступает с июня 2010 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киев заявил об обстреле украинского самолета в районе Одессы
2
Восемь человек погибли при столкновении двух машин в Новой Москве
3
Посол РФ вызван в МИД Норвегии в связи с отказом в выдаче виз парламентариям королевства
4
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
5
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
6
Украинские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ из ЗРК "Бук"
7
"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли
Темы дня
Реклама