Курс на "Барселону": как идет реконструкция стадиона "Динамо"

1 февраля стало известно, что футбольный стадион "Динамо" в Москве будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года. Как сообщил ТАСС руководитель проекта "ВТБ Арена парк", в который входит стадион, Андрей Перегудов, первое тестовое мероприятие пройдет на арене 22 октября 2017 года, в день рождения легендарного вратаря "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина.

По его словам, для проведения памятного выставочного матча с московским "Динамо", дата которого еще не определена, была приглашена испанская "Барселона".

ТАСС вспоминает историю арены, открытой в 1928 году, а также рассказывает о ходе работ на стадионе.

Работы по строительству стадиона начались в 1923 году, а спустя пять лет он принял Всесоюзную спартакиаду. На тот момент стадион "Динамо" был одним из самых современных в мире.

Согласно первоначальному проекту, арена имела форму подковы (северная, южная и западная трибуны). После строительства восточной трибуны вместимость объекта достигла 54 тыс. зрителей. Однако интерес к футболу в Москве был настолько велик, что на некоторых матчах собиралось по 80 и даже по 90 тыс. человек, например, на встрече 1937 года "Спартак" — сборная Басконии (6:2) или на игре 1955 года между сборными СССР и ФРГ (3:2).

До 1956 года, когда было завершено строительство "Лужников", именно "Динамо" было главной ареной страны.

В преддверии Олимпиады 1980 года состоялась капитальная реконструкция стадиона (с 1977-го по 1979 год). К Играм вместимость была увеличена путем установки дополнительных лавок. Кроме того, на арене поставили новые мачты освещения.

В 1987 году стадиону "Динамо" был присвоен статус памятника архитектуры.

В то же время на арене стали проводить концертно-развлекательные мероприятия.

В 1996 году на стадионе "Динамо" прошли сразу два масштабных концерта музыкальных звезд первой величины. В июле выступила группа Deep Purple, а в сентябре того же года прошло шоу Майкла Джексона, собравшее свыше 71 тыс. человек.

К Всемирным юношеским играм 1998 года деревянные скамейки, на которых сидели зрители, были заменены на пластиковые кресла. Из-за этого вместимость арены сократилась до 36 тыс. мест.

В 1990-е на территории рядом со стадионом появился вещевой рынок, функционировавший до 2003 года.

Идея реконструкции стадиона возникала еще в начале XXI века, но до ее реализации дело дошло только в 2008 году.

22 ноября того года на арене состоялся последний матч перед закрытием: "Динамо" обыграло "Томь", завоевав по итогам чемпионата России бронзовые медали, — лучший результат команды с 1994 года. На игре собралось более 20 тыс. болельщиков, вход на стадион был бесплатным.

Стадион претендовал на право принять матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, но его получили два других московских стадиона: "Лужники" и "Спартак" ("Открытие-Арена"). В результате этого вместимость стадиона "Динамо" была уменьшена с 45 до 26 тыс. зрителей.

С 2009 года началась капитальная реконструкция стадиона, в рамках которой был сохранен исторический фасад западной трибуны стадиона.

В июле 2014 года начались монтажно-строительные работы, а в октябре прошла закладка памятной капсулы с посланием будущим поколениям в основание стены стадиона. Новая футбольная арена, получившая название Центральный стадион "Динамо" им. Л.И. Яшина, после завершения строительства станет частью комплекса "ВТБ Арена парк": под одной крышей будут расположены малая и большая спортивные арены, а также досугово-развлекательный комплекс.

По оценке руководителя проекта "ВТБ Арена парк", стоимость футбольной арены не превышает 12 млрд рублей.

Андрей Михайлов