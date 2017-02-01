Курс на "Барселону": как идет реконструкция стадиона "Динамо"

Макет стадиона московского "Динамо"
© Сергей Фадеичев/ТАСС
1 февраля стало известно, что футбольный стадион "Динамо" в Москве будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года. Как сообщил ТАСС руководитель проекта "ВТБ Арена парк", в который входит стадион, Андрей Перегудов, первое тестовое мероприятие пройдет на арене 22 октября 2017 года, в день рождения легендарного вратаря "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина.
По его словам, для проведения памятного выставочного матча с московским "Динамо", дата которого еще не определена, была приглашена испанская "Барселона".
ТАСС вспоминает историю арены, открытой в 1928 году, а также рассказывает о ходе работ на стадионе.
- Работы по строительству стадиона начались в 1923 году, а спустя пять лет он принял Всесоюзную спартакиаду. На тот момент стадион "Динамо" был одним из самых современных в мире.
- Согласно первоначальному проекту, арена имела форму подковы (северная, южная и западная трибуны). После строительства восточной трибуны вместимость объекта достигла 54 тыс. зрителей. Однако интерес к футболу в Москве был настолько велик, что на некоторых матчах собиралось по 80 и даже по 90 тыс. человек, например, на встрече 1937 года "Спартак" — сборная Басконии (6:2) или на игре 1955 года между сборными СССР и ФРГ (3:2).
- До 1956 года, когда было завершено строительство "Лужников", именно "Динамо" было главной ареной страны.
- В преддверии Олимпиады 1980 года состоялась капитальная реконструкция стадиона (с 1977-го по 1979 год). К Играм вместимость была увеличена путем установки дополнительных лавок. Кроме того, на арене поставили новые мачты освещения.
- В 1987 году стадиону "Динамо" был присвоен статус памятника архитектуры.
- В то же время на арене стали проводить концертно-развлекательные мероприятия.
- В 1996 году на стадионе "Динамо" прошли сразу два масштабных концерта музыкальных звезд первой величины. В июле выступила группа Deep Purple, а в сентябре того же года прошло шоу Майкла Джексона, собравшее свыше 71 тыс. человек.
- К Всемирным юношеским играм 1998 года деревянные скамейки, на которых сидели зрители, были заменены на пластиковые кресла. Из-за этого вместимость арены сократилась до 36 тыс. мест.
- В 1990-е на территории рядом со стадионом появился вещевой рынок, функционировавший до 2003 года.
- Идея реконструкции стадиона возникала еще в начале XXI века, но до ее реализации дело дошло только в 2008 году.
- 22 ноября того года на арене состоялся последний матч перед закрытием: "Динамо" обыграло "Томь", завоевав по итогам чемпионата России бронзовые медали, — лучший результат команды с 1994 года. На игре собралось более 20 тыс. болельщиков, вход на стадион был бесплатным.
- Стадион претендовал на право принять матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, но его получили два других московских стадиона: "Лужники" и "Спартак" ("Открытие-Арена"). В результате этого вместимость стадиона "Динамо" была уменьшена с 45 до 26 тыс. зрителей.
- С 2009 года началась капитальная реконструкция стадиона, в рамках которой был сохранен исторический фасад западной трибуны стадиона.
- В июле 2014 года начались монтажно-строительные работы, а в октябре прошла закладка памятной капсулы с посланием будущим поколениям в основание стены стадиона. Новая футбольная арена, получившая название Центральный стадион "Динамо" им. Л.И. Яшина, после завершения строительства станет частью комплекса "ВТБ Арена парк": под одной крышей будут расположены малая и большая спортивные арены, а также досугово-развлекательный комплекс.
По оценке руководителя проекта "ВТБ Арена парк", стоимость футбольной арены не превышает 12 млрд рублей.
Андрей Михайлов
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