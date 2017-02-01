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Тошич: Иванович будет лучшим защитником РФПЛ наравне с обороной ЦСКА

Спорт
1 февраля, 17:49 UTC+3 КАМПОАМОР /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Футболист ЦСКА в шутку пожелал новичку "Зенита" начать карьеру в клубе из Санкт-Петербурга с поражения
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Зоран Тошич

Зоран Тошич

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

КАМПОАМОР /Испания/, 1 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Новичок санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Бранислав Иванович будет лучшим защитником чемпионата России вместе с игроками ЦСКА Сергеем Игнашевичем и братьями Василием и Алексеем Березуцкими. Такое мнение журналистам выразил полузащитник красно-синих Зоран Тошич, который выступает с Ивановичем в сборной Сербии.

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В среду 32-летний защитник, который с 2008 года выступал за лондонский "Челси", подписал контракт с "Зенитом" сроком на 2,5 года с возможностью продления еще на сезон.

"Наш чемпионат сильный, поэтому и в ЦСКА, и в "Локомотиве", и в "Спартаке," и в "Зените" очень хорошие защитники. Иванович точно будет одним из лучших. Тяжело сказать, круче он Игнашевича и братьев Березуцкий или нет. Человек провел девять лет в "Челси" и выиграл почти все титулы, это много говорит о его уровне", - сказал Тошич.

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"Но и братья с Сергеем играют на высоком уровне достаточно давно, - продолжил он. - Могу сказать, что они все четверо - лучшие защитники в чемпионате России, играют на одном уровне. Бранислав знает наш чемпионат, но Игнашевич и Березуцкие - уже здесь "домашние", поэтому разбираются чуть получше".

"Конечно, я очень рад, что еще один серб вернулся в чемпионат России. Жду его 4 марта на "Арене ЦСКА". Надеюсь, что он начнет свой путь в "Зените" с поражения", - пошутил игрок в завершении разговора.

В текущем сезоне Иванович провел 13 матчей в чемпионате Англии. Сербский футболист ранее уже выступал в чемпионате России, где играл за московский "Локомотив" с 2006 по 2008 год. Из московской команды игрок перешел в "Челси".

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