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ФК "Текстильщик" объявил о назначении Евсеева главным тренером

Спорт
1 февраля, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Ранее 41-летний специалист покинул пост помощника главного тренера "Амкара"
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Вадим Евсеев

Вадим Евсеев

© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Клуб Профессиональной футбольной лиги "Текстильщик" из Иваново объявил о назначении Вадима Евсеева главным тренером команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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Вадим Евсеев
Вадим Евсеев покинул "Амкар" и возглавит клуб ПФЛ "Текстильщик"

Ранее 41-летний специалист покинул пост помощника главного тренера клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Амкар".

"Новым главным тренером красно-черных стал 41-летний специалист Вадим Евсеев. Новый наставник уже приступил к своим обязанностям. Утром 1 февраля он провел первую ознакомительную тренировку", - говорится в сообщении.

Евсеев вошел в тренерский штаб "Амкара" под руководством Гаджи Гаджиева в январе 2015 года. В 2013-2014 гг. он работал в "Текстильщике" старшим тренером, когда команду возглавлял Дмитрий Парфенов.

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