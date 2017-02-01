Хоккеист Крис Ли побил рекорд результативности для защитников в чемпионатах СССР/России

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Канадский игрок магнитогорского "Металлурга" Крис Ли побил рекорд чемпионатов СССР и России по количеству набранных очков для защитников за один сезон.
На шестой минуте матча против череповецкой "Северстали" Ли забросил первую шайбу, а на 19-й минуте отдал результативную передачу, набрав рекордное 59-е очков в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Прежний рекорд принадлежал канадцу Кевину Даллмэну, который в сезоне-2008/09 набрал 58 очков, выступая за астанинский "Барыс".
В 2009 году Даллмэн побил державшийся более двадцати лет рекорд Вячеслава Фетисова, в активе которого было 49 очков в сезоне-1983/1984.