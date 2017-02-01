Мутко доложил Путину, что на Кубок Конфедерации будет продано около 700 тыс. билетов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 700 тысяч болельщиков, как ожидается, посетят матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года, которые пройдут в четырех городах России. Об этом доложил вице-премьер РФ Виталий Мутко на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства.

Глава государства напомнил, что в среду началась выдача паспортов болельщика и попросил доложить, как организована эта работа.

"Сегодня мы предполагаем, что на Кубок конфедераций будет продано в районе 700 тыс. билетов, на сегодняшний день есть более 100 тыс. заявок и уже около 10 тыс. (человек) получают паспорт болельщика", - сказал Мутко. Он пообещал, что эта система будет удобной и комфортной, будут продуманы все условия для болельщиков. "В целом подготовка (к Кубку конфедераций) идет на хорошем уровне", - отметил вице-премьер, напомнив, что 17 июня в Санкт-Петербурге состоится первый матч этого соревнования.

"Кто играть-то там будет?" - поинтересовался Путин. Мутко ответил, что речь идет о матче между сборными России и Новой Зеландии.

Что такое паспорт болельщика

Создание системы идентификации (Fan ID) болельщиков направлено на повышение уровня безопасности проведения турнира для всех участников и зрителей. Fan ID необходим всем болельщикам, собирающимся посетить матчи Кубка конфедераций, в том числе и детям. Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы при посещении России, документ необходим также для бронирования билетов, для проезда в специальных поездах и дает возможность бесплатного использования общественного транспорта в городах, где будут проходить матчи турнира. Аналогичная система паспортов болельщиков будет применяться и во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Болельщики, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций, могли подать заявку на получение паспорта на специальном портале, начиная с ноября. Получение Fan ID возможно как лично в центрах выдачи, так и по почте.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России на предварительном этапе в группе А встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики, группу В составят сборные Германии, Чили, Австралии и чемпион Африки, который определится в Габоне в воскресенье.