Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко доложил Путину, что на Кубок Конфедерации будет продано около 700 тыс. билетов

Спорт
1 февраля, 17:55 UTC+3
Также вице-премьер РФ рассказал, как президенту о том, как работает система выдачи паспортов болельщиков
Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 700 тысяч болельщиков, как ожидается, посетят матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года, которые пройдут в четырех городах России. Об этом доложил вице-премьер РФ Виталий Мутко на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства.

Глава государства напомнил, что в среду началась выдача паспортов болельщика и попросил доложить, как организована эта работа.

Смотрите также
Павел Колобков
Министр спорта РФ зарегистрировался в Казани для получения паспорта болельщика

"Сегодня мы предполагаем, что на Кубок конфедераций будет продано в районе 700 тыс. билетов, на сегодняшний день есть более 100 тыс. заявок и уже около 10 тыс. (человек) получают паспорт болельщика", - сказал Мутко. Он пообещал, что эта система будет удобной и комфортной, будут продуманы все условия для болельщиков. "В целом подготовка (к Кубку конфедераций) идет на хорошем уровне", - отметил вице-премьер, напомнив, что 17 июня в Санкт-Петербурге состоится первый матч этого соревнования.

"Кто играть-то там будет?" - поинтересовался Путин. Мутко ответил, что речь идет о матче между сборными России и Новой Зеландии.

Что такое паспорт болельщика

Создание системы идентификации (Fan ID) болельщиков направлено на повышение уровня безопасности проведения турнира для всех участников и зрителей. Fan ID необходим всем болельщикам, собирающимся посетить матчи Кубка конфедераций, в том числе и детям. Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы при посещении России, документ необходим также для бронирования билетов, для проезда в специальных поездах и дает возможность бесплатного использования общественного транспорта в городах, где будут проходить матчи турнира. Аналогичная система паспортов болельщиков будет применяться и во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Болельщики, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций, могли подать заявку на получение паспорта на специальном портале, начиная с ноября. Получение Fan ID возможно как лично в центрах выдачи, так и по почте.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России на предварительном этапе в группе А встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики, группу В составят сборные Германии, Чили, Австралии и чемпион Африки, который определится в Габоне в воскресенье.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киев заявил об обстреле украинского самолета в районе Одессы
2
Восемь человек погибли при столкновении двух машин в Новой Москве
3
Посол РФ вызван в МИД Норвегии в связи с отказом в выдаче виз парламентариям королевства
4
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
5
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
6
Украинские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ из ЗРК "Бук"
7
"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли
Темы дня
Реклама