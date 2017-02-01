Чемпионка Европы в метании копья Ребрик подала заявку в IAAF на допуск к стартам

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2012 года в метании копья Вера Ребрик подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для получения разрешения на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом сообщает пресс- служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Также заявку подал двукратный бронзовый призер чемпионата Европы (2012, 2014) в десятиборье и победитель чемпиона Европы в помещении 2015 года в семиборье Илья Шкуренев. Всего заявку подал 31 спортсмен.

Ранее с такой же просьбой в IAAF обратился ряд других российских спортсменов. В их числе олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Как сообщалось ранее, в ближайшее время ВФЛА ожидает информацию от IAAF о сроках допуска россиян к международным турнирам в качестве нейтральных атлетов.