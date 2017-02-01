Чемпионка Европы в метании копья Ребрик подала заявку в IAAF на допуск к стартам

Максимочкин завоевал серебро на Универсиаде в прыжках на лыжах с трамплинаСпорт 1 февраля, 18:58
Bloomberg: состояние российских миллиардеров за январь увеличилось на $7,9 млрдЭкономика и бизнес 1 февраля, 18:39
Резцова: Виролайнен хорошо готова к чемпионату мира по биатлонуСпорт 1 февраля, 18:39
Клуб НХЛ "Сент-Луис" отправил в отставку тренера ХичкокаСпорт 1 февраля, 18:33
Грызлов: невыплата пенсий и экономическая блокада Донбасса обрекает жителей на вымираниеПолитика 1 февраля, 18:33
СМИ: британская полиция расследует дело о жестоком обращении с королевскими лебедямиПроисшествия 1 февраля, 18:30
Шарапова заявила, что не планирует заниматься тренерской деятельностьюСпорт 1 февраля, 18:29
Причиной ДТП с девятью погибшими в Новой Москве стал выезд машины на встречную полосуПроисшествия 1 февраля, 18:29
Форвард "Металлурга" Мозякин установил рекорд по числу очков в одном сезоне чемпионата КХЛСпорт 1 февраля, 18:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2012 года в метании копья Вера Ребрик подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для получения разрешения на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом сообщает пресс- служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Также заявку подал двукратный бронзовый призер чемпионата Европы (2012, 2014) в десятиборье и победитель чемпиона Европы в помещении 2015 года в семиборье Илья Шкуренев. Всего заявку подал 31 спортсмен.
Ранее с такой же просьбой в IAAF обратился ряд других российских спортсменов. В их числе олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
Как сообщалось ранее, в ближайшее время ВФЛА ожидает информацию от IAAF о сроках допуска россиян к международным турнирам в качестве нейтральных атлетов.