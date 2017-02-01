Шарапова заявила, что не планирует заниматься тренерской деятельностью

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мария Шарапова не собирается становиться тренером после завершения карьеры теннисистки. Об этом она заявила ТАСС.

"Я не думаю, что буду тренером. Вы знаете, у меня свой бизнес, за последние годы он вырос на глазах. У меня большой интерес к нему, просто раньше на это не было времени. После карьеры со временем проблем не будет", - сказала 29-летняя спортсменка.

Шарапова является самой титулованной российской теннисисткой. Она выиграла пять турниров Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии - 2008, "Ролан Гаррос" в 2012 и 2014 годах, Уимблдон-2004, Открытый чемпионат США - 2006). Также она в 2012 году выиграла серебро Олимпийских игр, а в 2008-м в составе сборной России стала победительницей Кубка Федерации.