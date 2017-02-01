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Форвард "Металлурга" Мозякин установил рекорд по числу очков в одном сезоне чемпионата КХЛ

Спорт
1 февраля, 18:17 дата обновления: 1 февраля, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
В домашнем матче с череповецкой "Северсталью" игрок отметился дублем, набрав 81 очко (44+37)
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Сергей Мозякин

Сергей Мозякин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин установил рекорд по количеству набранных очков в одном сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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35-летний форвард в домашнем матче с череповецкой "Северсталью" отметился дублем, набрав 81 очко (44+37) и установив рекорд КХЛ по количеству набранных очков в одном сезоне. 

Предыдущее достижение принадлежало Александру Радулову, который в сезоне-2010/11 в составе уфимского "Салавата Юлаева" набрал 80 очков.

19 января нападающий побил рекорд по количеству заброшенных шайб (37) в одном сезоне регулярного чемпионата КХЛ, установленный американцем Стивом Мозесом (36) в сезоне-2014/15 в составе финского "Йокерита".

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В сентябре 2016 года Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в чемпионатах СССР/России. Гол, забитый им 13 сентября в ворота минского "Динамо", стал для форварда 429-м в первенствах России. По этому показателю он превзошел легендарного советского нападающего Бориса Михайлова, на счету которого 428 шайб. Сейчас на счету Мозякина 468 шайб в чемпионатах России с учетом плей-офф (137 в суперлиге + 331 в КХЛ).

Мозякин дебютировал в чемпионате России в 1999 году в составе ЦСКА, в 2006 году перешел в "Атлант", в 2011-м - в "Металлург". В декабре 2016 года в матче против "Барыса" Мозякин забросил 220-ю шайбу за "Металлург" и стал лучшим снайпером хоккейного клуба в истории. Предыдущим рекордсменом был Евгений Корешков, который забросил 219 шайб в составе клуба в различных турнирах. Ранее Мозякин стал лучшим бомбардиром команды, также превзойдя Корешкова, в активе которого значилось 436 очков, сейчас на счету Мозякина с учетом плей-офф 475 очков за "Металлург" (232 шайбы + 243 передачи).

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