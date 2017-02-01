Клуб НХЛ "Сент-Луис" отправил в отставку тренера Хичкока

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Кен Хичкок досрочно покинул пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис", его место занял Майк Йео. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее Хичкок объявил о том, что завершит карьеру после сезона-2016/17. Его место должен был занять Йео, который в нынешнем сезоне исполнял обязанности помощника канадца.

"Генеральный менеджер Дуг Армстронг объявил, что Кен Хичкок освобожден от своих обязанностей в качестве главного тренера. Йео, который был принят на работу летом прошлого года в качестве помощника тренера команды и который должен был стать главным тренером "Блюз" в следующем сезоне, был назначен на этот пост немедленно", - говорится в сообщении.

"Сент-Луис", за который выступают российские нападающие Владимир Тарасенко, Наиль Якупов и Иван Барбашев, в сезоне-2015/16 дошел до полуфинала Кубка Стэнли. Йео по ходу минувшего сезона был уволен из "Миннесоты", после чего работал в тренерском штабе сборной Канады на чемпионате мира в России. В нынешнем сезоне "Сент-Луис" с 53 очками располагается на восьмом месте в таблице Западной конференции.

Хичкок возглавлял клубы "Даллас Старз" (1995-2002), "Филадельфия Флайерз" (2002-2006) и "Коламбус Блю Джэкетс" (2006-2010). Наибольшего успеха специалист добился будучи тренером "Старз", с которыми в 1999 году выиграл Кубок Стэнли.