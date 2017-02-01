Клуб НХЛ "Сент-Луис" отправил в отставку тренера Хичкока

Максимочкин завоевал серебро на Универсиаде в прыжках на лыжах с трамплинаСпорт 1 февраля, 18:58
Bloomberg: состояние российских миллиардеров за январь увеличилось на $7,9 млрдЭкономика и бизнес 1 февраля, 18:39
Резцова: Виролайнен хорошо готова к чемпионату мира по биатлонуСпорт 1 февраля, 18:39
Клуб НХЛ "Сент-Луис" отправил в отставку тренера ХичкокаСпорт 1 февраля, 18:33
Грызлов: невыплата пенсий и экономическая блокада Донбасса обрекает жителей на вымираниеПолитика 1 февраля, 18:33
СМИ: британская полиция расследует дело о жестоком обращении с королевскими лебедямиПроисшествия 1 февраля, 18:30
Шарапова заявила, что не планирует заниматься тренерской деятельностьюСпорт 1 февраля, 18:29
Причиной ДТП с девятью погибшими в Новой Москве стал выезд машины на встречную полосуПроисшествия 1 февраля, 18:29
Форвард "Металлурга" Мозякин установил рекорд по числу очков в одном сезоне чемпионата КХЛСпорт 1 февраля, 18:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Кен Хичкок досрочно покинул пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис", его место занял Майк Йео. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Ранее Хичкок объявил о том, что завершит карьеру после сезона-2016/17. Его место должен был занять Йео, который в нынешнем сезоне исполнял обязанности помощника канадца.
"Генеральный менеджер Дуг Армстронг объявил, что Кен Хичкок освобожден от своих обязанностей в качестве главного тренера. Йео, который был принят на работу летом прошлого года в качестве помощника тренера команды и который должен был стать главным тренером "Блюз" в следующем сезоне, был назначен на этот пост немедленно", - говорится в сообщении.
"Сент-Луис", за который выступают российские нападающие Владимир Тарасенко, Наиль Якупов и Иван Барбашев, в сезоне-2015/16 дошел до полуфинала Кубка Стэнли. Йео по ходу минувшего сезона был уволен из "Миннесоты", после чего работал в тренерском штабе сборной Канады на чемпионате мира в России. В нынешнем сезоне "Сент-Луис" с 53 очками располагается на восьмом месте в таблице Западной конференции.
Хичкок возглавлял клубы "Даллас Старз" (1995-2002), "Филадельфия Флайерз" (2002-2006) и "Коламбус Блю Джэкетс" (2006-2010). Наибольшего успеха специалист добился будучи тренером "Старз", с которыми в 1999 году выиграл Кубок Стэнли.