Максимочкин завоевал серебро на Универсиаде в прыжках на лыжах с трамплина

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россиянин Михаил Максимочкин завоевал серебряную медаль в прыжках на лыжах с трамплина на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсмен показал результат 263,4 балла.
Победу одержал японец Наоки Накамура (265,8), третьим стал Томас Лакнер из Австрии (261,2).
Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко