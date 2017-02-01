Максимочкин завоевал серебро на Универсиаде в прыжках на лыжах с трамплина

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россиянин Михаил Максимочкин завоевал серебряную медаль в прыжках на лыжах с трамплина на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсмен показал результат 263,4 балла.

Победу одержал японец Наоки Накамура (265,8), третьим стал Томас Лакнер из Австрии (261,2).

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко