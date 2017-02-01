Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Максимочкин завоевал серебро на Универсиаде в прыжках на лыжах с трамплина

Спорт
1 февраля, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Победу одержал японец Наоки Накамура
Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Максимочкин

Михаил Максимочкин

© EPA/VALDRIN XHEMAJ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россиянин Михаил Максимочкин завоевал серебряную медаль в прыжках на лыжах с трамплина на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсмен показал результат 263,4 балла.

Победу одержал японец Наоки Накамура (265,8), третьим стал Томас Лакнер из Австрии (261,2).

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
{{$index+1}}
{{item.name}}
{{item.gold}}
 {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}}

Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Зимняя Универсиада-2017
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киев заявил об обстреле украинского самолета в районе Одессы
2
Восемь человек погибли при столкновении двух машин в Новой Москве
3
Посол РФ вызван в МИД Норвегии в связи с отказом в выдаче виз парламентариям королевства
4
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
5
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
6
Украинские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ из ЗРК "Бук"
7
"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли
Темы дня
Реклама