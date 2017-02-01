"Йокерит" обыграл "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Хельсинкский "Йокерит" одержал победу над астанинским "Барысом" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Пекка Йормакка (41-я минута) и Мика Ниеми (51).

В турнирной таблице Западной конференции "Йокерит" занимает восьмое место, набрав в 56 матчах 85 очков. "Барыс" на Востоке с 81 баллом идет на шестой позиции.

"Йокерит" в следующем матче 3 февраля на выезде встретится с ханты-мансийской "Югрой", "Барыс" в тот же день примет минское "Динамо".