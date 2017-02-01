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Две шайбы Щехуры помогли "Трактору" победить ЦСКА в матче КХЛ

Спорт
1 февраля, 19:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
ЦСКА прервал серию из четырех побед
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" победил московский ЦСКА со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Алексей Кручинин (27-я минута), Пол Щехура (45, 47) и Иржи Новотны (57). У армейцев отличились Дмитрий Кугрышев (25), Кирилл Петров (36) и Александр Попов (46).

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ЦСКА прервал серию из четырех побед.

В турнирной таблице Восточной конференции "Трактор" с 90 очками занимает четвертое место, ЦСКА на Западе занимает второе место, набрав 125 баллов.

В следующем матче 3 февраля "Трактор" примет череповецкую "Северсталь", ЦСКА в тот же день на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".

В параллельном матче ханты-мансийская "Югра" победила рижское "Динамо" - 2:1.

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