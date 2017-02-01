Две шайбы Мозякина помогли магнитогорскому "Металлургу" победить "Северсталь" в матче КХЛ

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей дубль оформил Сергей Мозякин (32-я и 39-я минуты) и установил рекорд по количеству набранных очков в одном сезоне в КХЛ, набрав 81 балл (44 шайбы + 37 передач). Также у магнитогорцев шайбы забросили Крис Ли (6), Денис Казионов (19), Томаш Филиппи (21) и Оскар Осала (29). У проигравших отличились Адам Мазур (25), Клей Уилсон (34), Максим Трунев (37) и Сергей Лапин (53).
В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" с 120 очками продолжает лидировать, "Северсталь" на Западе занимает 12-е место, набрав 68 очков.
В следующем матче 3 февраля "Металлург" примет санкт- петербургский СКА, "Северсталь" в тот же день на выезде сыграет с челябинским "Трактором".