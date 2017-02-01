"Салават Юлаев" потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ, уступив СКА

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА победил уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хет-трик в составе победителей оформил Вадим Шипачев (20, 32 и 51-я минуты). У проигравших отличился Энвер Лисин (46).

"Салават Юлаев" продлил безвыигрышную серию до восьми матчей.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 130 очков в 56 встречах. "Салават Юлаев" с 82 баллами после 57 игр идет пятым на Востоке.

В следующем матче СКА 3 февраля на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом", "Салават Юлаев" в тот же день примет московский ЦСКА.