Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Салават Юлаев" потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ, уступив СКА

Спорт
1 февраля, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Хет-трик в составе победителей оформил Вадим Шипачев
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА победил уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Смотрите также
Майк Кинэн
Кинэн опроверг информацию о возможном назначении главным тренером ХК "Салават Юлаев"

Хет-трик в составе победителей оформил Вадим Шипачев (20, 32 и 51-я минуты). У проигравших отличился Энвер Лисин (46).

"Салават Юлаев" продлил безвыигрышную серию до восьми матчей.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 130 очков в 56 встречах. "Салават Юлаев" с 82 баллами после 57 игр идет пятым на Востоке.

В следующем матче СКА 3 февраля на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом", "Салават Юлаев" в тот же день примет московский ЦСКА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
После ДТП с девятью погибшими в Новой Москве возбуждено уголовное дело
2
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
3
Причиной ДТП с девятью погибшими в Новой Москве стал выезд машины на встречную полосу
4
Киев заявил об обстреле украинского самолета в районе Одессы
5
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
6
Украинский Ан-26 совершил два провокационных захода на буровые вышки РФ в Черном море
7
Посол РФ в Норвегии опроверг информацию о его вызове в МИД королевства
Темы дня
Реклама