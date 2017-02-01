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Волейболисты "Газпром-Югры" проиграли "Карловарско" в первом матче 1/8 финала Кубка EKB

Спорт
1 февраля, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Встреча, прошедшая на домашней площадке сургутского клуба, завершилась со счетом 3-1 в пользу чешской команды
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский клуб "Газпром- Югра" уступил чешскому "Карловарско" в первом матче 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола.

Встреча, прошедшая на домашней площадке сургутского клуба, завершилась со счетом 3-1 в пользу чешской команды.

Ответная игра пройдет 14 февраля в Чехии.

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